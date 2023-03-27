الولايات المتحدة.. قتلى بهجوم مسلح على مدرسة مسيحية في ناشفيل (صور)

أفادت وسائل إعلام مساء يوم الاثنين، بسقوط ضحايا بإطلاق مسلح النار على مدرسة ناشفيل الابتدائية المسيحية في ولاية تينيسي الأمريكية.

وأعلنت الشرطة أن رجالها أطلقوا النار على المهاجم وقتلوه.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه لم يتضح عدد الضحايا بعد، مشيرة إلى أنه تم نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى، وفقا لمتحدث باسم المركز الطبي بجامعة فاندربيلت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ما لا يقل عن ثلاثة أطفال قتلوا في الحادث، وأن 33 موظفا و260 تلميذا كانوا في المدرسة خلال الاعتداء.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية