 
مباشر

الولايات المتحدة.. قتلى بهجوم مسلح على مدرسة مسيحية في ناشفيل (صور)

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. قتلى بهجوم مسلح على مدرسة مسيحية في ناشفيل (صور)
RT @MNPDNashville
إطلاق نار بمدرسة في ناشفيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v0g0

أفادت وسائل إعلام مساء يوم الاثنين، بسقوط ضحايا بإطلاق مسلح النار على مدرسة ناشفيل الابتدائية المسيحية في ولاية تينيسي الأمريكية.

وأعلنت الشرطة أن رجالها أطلقوا النار على المهاجم وقتلوه.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه لم يتضح عدد الضحايا بعد، مشيرة إلى أنه تم نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى، وفقا لمتحدث باسم المركز الطبي بجامعة فاندربيلت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ما لا يقل عن ثلاثة أطفال قتلوا في الحادث، وأن 33 موظفا و260 تلميذا كانوا في المدرسة خلال الاعتداء. 

الولايات المتحدة.. قتلى بهجوم مسلح على مدرسة مسيحية في ناشفيل (صور)
الولايات المتحدة.. قتلى بهجوم مسلح على مدرسة مسيحية في ناشفيل (صور)

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا