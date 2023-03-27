الرئيس التشادي يعفو عن 259 متظاهرا صدرت عليهم أحكام بالسجن

أصدر الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، عفوا عن 259 من أصل 262 متظاهرا صدرت بحقّهم أحكام بالسجن لمشاركتهم في تظاهرات مناهضة للحكومة في أكتوبر الماضي.

ونصّ مرسوم العفو الرئاسي، وهو ثاني عفو رئاسي يصدر في غضون ثلاثة أيام، على أنّ المعفى عنهم صدرت بحقّهم أحكام بالسجن بعدما أدينوا بأنشطة تشمل "التجمهر غير المصرّح به، وتدمير ممتلكات، وإضرام النيران عمداً، وارتكاب أعمال عنف واعتداء، وتعمّد إلحاق أذى جسدي، والإخلال بالنظام العام".

وصدرت بحق هؤلاء في ديسمبر الماضي أحكام بالسجن لفترات تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات، وذلك بعدما تمّ توقيفهم خلال مشاركتهم في احتجاجات ضدّ تمديد ولاية الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو عامين إضافيين.

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وكانت مجموعات معارضة دعت في أكتوبر الماضي إلى تلك التظاهرات في العاصمة نجامينا ومدن أخرى، وقتلت خلالها قوات الأمن عشرات المحتجّين.

وتولّى الجنرال ديبي السلطة خلفاً لوالده الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً وقُتل في معارك مع المتمرّدين في أبريل 2021.

وقمعت قوات الأمن بالحديد والنار تلك الاحتجاجات ما أسفر عن سقوط 128 قتيلاً، بحسب حصيلة نشرتها في فبراير الماضي لجنة حقوق الإنسان الوطنية.

ودانت منظمات غير حكومية القمع الدموي للاحتجاجات.

وكان مرسوم عفو مماثل صدر السبت الماضي، وشمل 380 متمردا من جبهة التحرير والوفاق في تشاد (فاكت)، كانت صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدى الحياة لضلوعهم في مقتل الرئيس السابق إدريس ديبي إتنو.

المصدر: "أ ف ب"