نيبينزيا: روسيا تشكك في موضوعية التحقيق بتفجير "السيل الشمالي"

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن لدى روسيا أسبابا جدية للتشكيك في شفافية التحقيق الذي تجريه الدنمارك والسويد وألمانيا في تفجير أنابيب "السيل الشمالي".

وفي وقت سابق، لم يعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار أعدته روسيا والصين يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الأعمال التخريبية.

وأكد نيبينزيا: "لقد طرحنا هذه المبادرة لأن لدينا شكوكا جدية حول موضوعية وشفافية التحقيقات التي تجريها بعض الدول الأوروبية، وهي للأسف، تظهر عدم وجود نية للتعاون مع الأطراف المعنية، ولا سيما مع دولتنا الاكثر تضررا".

وأضاف: "علاوة على ذلك، تحاول هذه الدول عن عمد وباستمرار تضليل المجلس بأن روسيا أبلغت بجهودها".

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى صعوبة كشف ملابسات تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي بمياه النرويج، معربا عن ثقته بظهور الحقيقة عاجلا أم آجلا حول هذا العمل التخريبي.

واعتبر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن تفجير أنابيب "السيل الشمالي" هو "غضب أو عقوبة" أمريكية ضد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بسبب عدم رغبته سابقا في تزويد كييف بمزيد من الأسلحة.

ونشر هيرش في فبراير، مقالا استقصائيا حول انفجارات خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، قال فيه إن التخريب نفذته الولايات المتحدة بمساعدة حلفاء "الناتو".

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المصدر: نوفوستي