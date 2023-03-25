بوتين: حقيقة تفجير "السيل الشمالي" ستنكشف عاجلا أم آجلا

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى صعوبة كشف ملابسات تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي بمياه النرويج، معربا عن ثقته بظهور الحقيقة عاجلا أم آجلا حول هذا العمل التخريبي.

وجاءت تصريحات بوتين هذه في مقابلة له على قناة "روسيا-24"، ردا على سؤال حول ما إذا كان سوف تبذل روسيا جميع الجهود للحصول على الحقيقة من الغرب حول حقيقة ما جرى لخطوط "السيل الشمالي".

وفي وقت سابق، وصف بوتين الانفجار الذي ضرب خط أنابيب غاز "السيل الشمالي" بالعمل الإرهابي الواضح.

وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق عن أمله بمشاركة موسكو في تحقيق تطلقه الأمم المتحدة بالهجوم الإرهابي على خطوط "السيل الشمالي"، في حال فتح هذا التحقيق.

ونشر الصحفي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر في فبراير مقالا استقصائيا حول انفجارات خطوط أنابيب "السيل الشمالي". قال فيه إن التخريب نفذته الولايات المتحدة بمساعدة حلفاء "الناتو".

المصدر: نوفوستي