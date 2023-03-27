الرئيس الإسرائيلي: تعليق الإصلاح القضائي قرار صائب

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، إن "الوقت قد حان لبدء حوار صادق وجاد ومسؤول من شأنه أن يهدئ الأجواء بشكل عاجل" في إسرائيل.

وأضاف: "أدعو الجميع إلى التصرف بمسؤولية، الاحتجاجات والمظاهرات على كلا الجانبين - نعم. العنف - لا على الاطلاق! إذا فاز أحد الأطراف، ستخسر الدولة، يجب أن نظل شعبا واحدا ودولة واحدة - يهودية وديمقراطية".

وأضاف: "من أجل وحدتنا ومن أجل مستقبل أطفالنا، يجب أن نبدأ الحديث هنا والآن.. منزل الرئيس، بيت الشعب، هو مساحة للحوار وتشكيل أكبر قدر ممكن من الاتفاقيات، بهدف إخراج دولتنا الحبيبة من الأزمة العميقة التي نحن فيها، وأعطيت السلام في الأرض، والفرح الأبدي لسكانها".

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المصدر: RT