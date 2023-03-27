مصرع 16 شخصا بانهيار أرضي في الإكوادور

أعلنت إدارة الطوارئ الإكوادورية مصرع ما لا يقل عن 16 شخصا إثر انهيار أرضي في مدينة ألوسي وسط الإكوادور.

وقال البيان: "وردت حتى الآن معلومات عن 16 قتيلا و16 جريحا و7 مفقودين".

وكان هناك 500 شخص في منطقة الكارثة. وقدر الصليب الأحمر أن 163 منزلا تدمر أو تضرر نتيجة الانهيار. وعمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية حتى الآن.

وضرب انهيار أرضي مبان سكنية ليل الاثنين. وأصدرت إدارة حالات الطوارئ تحذيرا من وجود خطر حدوث تحول وحركة صخور في مدينة ألوسي.

المصدر: تاس