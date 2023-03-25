بعد الزلزال.. فيضانات تجتاح الإكوادور (فيديو)

يعاني سكان مقاطعة إل أورو جنوب غرب الإكوادور من الفيضانات العارمة نتيجة الأمطار الغزيرة، وذلك بعد أقل من أسبوع على زلزال مدمر ضرب البلاد.

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المصدر: أ.ب.