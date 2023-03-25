بعد الزلزال.. فيضانات تجتاح الإكوادور (فيديو)

تاريخ النشر:25.03.2023 | 12:59 GMT | فيديوهات
يعاني سكان مقاطعة إل أورو جنوب غرب الإكوادور من الفيضانات العارمة نتيجة الأمطار الغزيرة، وذلك بعد أقل من أسبوع على زلزال مدمر ضرب البلاد.
المصدر: أ.ب.
أعلنت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وفاة الضابط الإسرائيلي الشهير، أميتسور كوهين، أبرز مرتكبي المذابح ضد الجنود المصريين خلال حرب عام 1948 عن عمر ناهز 96 عاما.
تحولت أنظار الأسواق والمستثمرين إلى "دويتشه بنك"، الذي يعد أكبر مصرف ألماني، وذلك بعد هبوط سهمه في الفترة الراهنة في ظل مخاوف حول استقرار القطاع المصرفي الأوروبي.
في ظل التطور التقني المتسارع تدخل دول جديدة دائرة المنافسة العسكرية مع دول نووية لرفع كفاءة جيوشها بأسلحة تقليدية متطورة واعتماد تكتيكات غير مسبوقة لخوض الحروب.
أفادت مصادر في ريف دير الزور شرقي سوريا في حديث لـRT فجر يوم السبت، بأن قصفا مصدره غرب نهر الفرات استهدف حقل كونيكو الذي تتواجد فيه أكبر قاعدة أمريكية في سوريا بـ15 صاروخا.
تحدث الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف في مقال مفصل عن الطريقة التي تستغل الولايات المتحدة بها دول العالم وتنهب ثرواتهم مقابل ورقة الدولار غير المدعومة بأي شيء.
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مصر جاءت في المركز الأول عالميا في إنتاج التمور بمعدل 1748 طنا في العام لتتفوق على السعودية وإيران في إنتاجه.
أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا في بلاده بعدما خلع ساعة من معصمه أثناء حديثه عن إصلاح نظام التقاعد خلال لقاء تلفزيوني كان يبث على الهواء مباشرة.
علق خبير المياه المصري، نادر نور الدين، على حديث وزير الري المصري عن استمرار التحركات الأحادية من جانب إثيوبيا في سد النهضة، وحذر من خطر وجودي يهدد 150 مليون مواطن.
قال رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، إن دول مجلس التعاون الخليجي لم ترفض توفير الدعم للقوات الأمريكية أثناء غزو العراق، الذي بحاجة إلى ديكتاتور عادل مثل صدام حسين.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن لا تسعى لصراع مع إيران، لكنّها مستعدة للعمل بقوة لحماية شعبها.
حذر مصدر إيراني مسؤول الولايات المتحدة من أن طهران تملك اليد الطولى ولديها القدرة على الرد، بعد الهجوم الأمريكي على مواقع إيرانية في دير الزور شمال شرقي سوريا.
أنجز منتخب مصر مهمته أمام ضيفه منتخب مالاوي، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.
تسبب تصوير إعلان لأحد البنوك المصرية على جبل "موسى" بشبه جزيرة سيناء بحالة من الغضب والجدل داخل مصر بسبب ما اعتبره الكثيرون إنه إهانة لقدسية الجبل.
أعلنت قطر دعمها للمبادرة الأردنية المزمع إطلاقها في سوريا، والتي تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع الحكومة السورية في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعيتها.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري مدفيديف بأنه "بغض النظر عن عدد الصواريخ التي ستسقط على الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا، فإن جزءا منها سيلحق هزيمة مضمونة".
خلط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بين كندا والصين خلال خطابه أمام أعضاء البرلمان الكندي، مما أثار ضحكهم وسخريتهم.
أفاد مراسلنا في عدن بسقوط قتلى وجرحى جراء استهداف موكب وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري ومعه رئيس هيئة الأركان العامة ومحافظ تعز، بطائرة مسيرة في منطقة الكدحة بمحافظة تعز.
قال مستشار الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق جيمس ريكاردز، إن هزيمة أوكرانيا في النزاع هي أمر لا مفر منه، بسبب نقص الذخيرة الحاد لدى القوات الأوكرانية.
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية سيادتها على الجزر الثلاث في الخليج، نافية من جهة أخرى تدخلها في اليمن، وآملة بأن يلعب الاتفاق السعودي الإيراني دورا بتعزيز استقرار المنطقة.
أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بتسجيل نسبة غير مسبوقة من التخلف عن الخدمة والفرار من الجيش على خلفية الخسائر الفادحة، وحشد قوات كييف لمعركة الربيع.
تعرض موقع مشترك لـ"قوات سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي بقيادة واشنطن لهجوم بالمسيرات الانتحارية شمال شرقي سوريا، أسفر عن خسائر بشرية.
أفادت مصادر لـRT فجر السبت، بأن طيران التحالف الدولي شن قصفا عنيفا على مواقع للقوات الإيرانية في دير الزور وريفها ردا على هجمات تعرضت لها قاعدتي حقل كونيكو للغاز وحقل العمر النفطي.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشأن دعم كندا للأوكرانيين الذين يقاتلون من أجل "أرضهم وسيادتهم ولغتهم".
أثارت ردة فعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على ثناء أحد مهنئيه بحلول شهر رمضان، انتشارا وتفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل، حيث رأى ناشطون أنها تنم عن تواضع كبير.
اعترف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بأن قوات بلاده لا يمكنها في الوقت الراهن، شن هجوم مضاد في الاتجاه الشرقي، وبرر ذلك بنقص الأسلحة.
الآن أود أن أوضح لحضراتكم فقط حجم الإجراءات الطارئة التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لإنقاذ النظام المصرفي في البلاد.
أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنه سجل زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في شمال ولاية قهرمان مرعش التركية اليوم السبت.
واصلت دول الخليج مد ودائعها لدى البنك المركزي المصري كان آخرها، مد الكويت والإمارات لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمس الخميس.
قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، إن السلطات الأمريكية نظرت في إمكانية تفجير خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي" في نهاية عام 2021 .
تعرض الملحن المصري محمود الخيامي، للاعتداء بالضرب على يد شقيقين مجاورين له في فيلته بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، مما تسبب له بكدمات في وجهه وإصابات متفرقة بجسده.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني أوميرينكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول فقدان الولايات المتحدة هيمنتها العالمية بتسارع، وبداية تشكل نظام عالمي جديد.
نقل الصحفي الأمريكي، آرون ماتيه، عن خبراء قولهم إن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السورية عام 2018، كان مجرد تمثيلية.
حذر المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، من تدخل وارسو العسكري لمواجهة الجيش الروسي في أوكرانيا، في ظل الهزائم التي تتعرض لها قوات كييف التي عولت بولندا عليها كثيرا.
تأهل المنتخب المغربي رسميا إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 في كوت ديفوار، وذلك بعد تعادل منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا (2-2) مساء يوم الجمعة.
حذر وزير المياه والري المصري هاني سويلم، من أن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الاكثر تأثرا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر.
قال النائب الفرنسي السابق، فلوريان فيليبو، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يسعى من خلال تزويد قوات كييف بالصواريخ إلى إثارة حرب عالمية ثالثة.
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الجمعة، تنفيذ "ضربات دقيقة" في شرق سوريا استهدفت منشأتين تستخدمهما جماعات "تابعة للحرس الثوري الإيراني".
أعلن وزير الداخلية الفنزويلي، ريميخيو سيبايوس، مقتل رئيس إحدى العصابات الإجرامية في البلاد، والمعروف بـ "إل كونيخو" أو "الأرنب"، والمتهم في جرائم إرهاب وابتزاز وخطف وقتل وغيرها.
أثار نجل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، تفاعلا واسعا بسبب طريقة استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الرسمية الأولى إلى كندا.
علق المفكر المصري، عبد الحليم قنديل، على دلالات المحادثة القصيرة الخاطفة التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ والتي جرت على باب الكرملين.
شددت وزارة الحج والعمرة السعودية على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة في شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط لا يسمح بتكرارها، لإعطاء الفرصة للجميع لأداء العمرة.
هاجم الداعية المصري وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، بنك مصر بعد إعلانه حول جبل موسى الذي أثار جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية.
عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تربعه على عرش الهدافين على مر العصور، خلال مباراة منتخب بلاده أمام ليشتنشتاين أمس الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن تصفيات "يورو 2024".
حذر مصدر قانوني أمريكي من أن الأمير هاري قد يفقد وضعه القانوني في الولايات المتحدة ويتعرض للترحيل، بعد أن اعترف في مذكراته ومقابلات تلفزيونية بتعاطي الكوكايين والقنب والفطر السحري.
نشرت مجموعة من الصور لمسجد مصر الكبير الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فجر أول أيام رمضان.
علق اللواء المصري المتقاعد محمد الغباشي أمين مركز أفاق، على ارتكاب الضابط الإسرائيلي، أميتسور كوهين، مذبحة ضد الجنود المصريين خلال حرب 1948.
ترى الصحفية الأمريكية كاثلين براش، أن إدارة الرئيس جو بايدن تتعامل بشكل خاطئ مع موضوع الذاكرة السياسية، على عكس روسيا والصين، مما يضع الولايات المتحدة في وضع خاسر.
أكدت واشنطن أن موقفها من "التطبيع" مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد "لم يتغير"، وذلك تعليقا على الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات سعودية سورية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
أفادت صحيفة 19FortyFive في مقال نشرته، بأن أعداد مركبات المشاة القتالية من طراز Bradley التي سيتم إمداد القوات الأوكرانية بها، ستشكل مشكلة كبيرة لأوكرانيا.
تساءلت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية ماريا زاخاروفا، بعد أعمال الشغب في فرنسا، عن إمداد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمواطنين بالأسلحة "للحفاظ على الديمقراطية".
ذكر سفير روسيا في ساحل العاج أليكسي سالتيكوف أن خدمة سيارات الأجرة والتوصيل عبر الإنترنت لشركة Yandex الروسية تحظى بشعبية في البلاد وتعتبر من أمثلة التعاون الناجح بين البلدين.
أكد الخبير الأمني المصري، خيرت شكري، أن توقيت عرض مسلسل "الكتيبة 101" مرتبط بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي حول نية الدولة الاحتفال بتحرير شمال سيناء من الإرهاب.
أفادت بيانات خدمة "فلايت رادار" بأن طائرة استطلاع من طراز "بوينغ RC" تابعة لسلاح الجو البريطاني، حلّقت ترافقها مقاتلتا "تايفون" فوق البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم الروسية.
دعا رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط إلى حماية الأردن، في رد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي وتصرفاته بشأن الأردن وفلسطين.
حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من "الموت والدمار" الذي يمكن أن يحصل إذا وجه إليه المدعون العامون في نيويورك لائحة اتهام في قضية شراء صمت ممثلة إباحية قبيل انتخابات 2016.
أفادت صحيفة VG، بأن شركة تصنيع الأسلحة النرويجية Nammo اشتكت من بناء مركز بيانات TikTok، في البلاد، بدعوى استهلاكه كمية كبيرة من التيار الكهربائي، على حساب إنتاج الذخائر.
يزعم خبراء أن العديدين منا يضعون أجهزة توجيه WiFi الخاصة بهم في مواقع خطإ.
دانت وزارة الخارجية التركية في بيان، السبت، بأشد العبارات "الهجوم الدنيء" على القرآن الكريم، والعلم التركي أمس الجمعة في الدنمارك.
أعلن مجلس منسقية مشروع سد النهضة في إثيوبيا، اليوم الجمعة، اكتمال 90% من بناء السد رغم كل التحديات والضغوط الدبلوماسية.
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، إن موسكو ستنشر الأسئلة التي وجهتها إلى لندن حول قضية تسمم سيرغي سكريبال وابنته.
قال مسؤولان سابقان في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يشعر بالإحباط من أداء نائبته كامالا هاريس، حتى لو ظل ملتزما بإبقائها نائبة له في انتخابات عام 2024.
علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم الجمعة، على التقارير التي أفادت بعزم مستثمرين من السعودية والإمارات ضخ أموال في شركته "سبيس إكس"، خلال جولة تمويل بمليارات الدولارات.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها تمكنت من القضاء على نحو 400 جندي أوكراني على خمسة محاور قتال أساسية خلال يوم.
أكد رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، في منشور في تطبيق "تلغرام" اليوم، أن النظام المالي الأمريكي لن يكون قادرا على الصمود أمام التحديات الحالية التي تواجهها الولايات المتحدة.
تقدم دراسات شتى أدلة متزايدة تؤكد أن للحزن آثاراً تتجاوز الضرر العاطفي، إذ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومشاكل الذاكرة والجهاز الهضمي وأمراض المناعة الذاتية.
أفادت صحيفة 19FortyFive في مقال نشرته، بأن روسيا والصين ستسيطران على الشرق الأوسط في القريب العاجل، بسبب سياسات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي أفقدته هذه السيطرة.
اعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن خطة السلام الصينية، لحل الأزمة الأوكرانية غير كافية لإنهاء الصراع.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول جهود يبذلها أردوغان لإعادة الأسد إلى طاولة المفاوضات، وأسباب تمنّع الأخير.
أصدرت جهات التحقيق المصرية مذكرتين لضبط وإحضار رجلي أعمال بتهمة التهرب من دفع ضرائب بنحو 100 مليون جنيه، عن معاملات مالية تجاوزت قيمتها مليار جنيه.
أفادت صحيفة "ديفينس نيوز" بأن سلاح الجو الأمريكي اختبر نموذجا أوليا لصاروخ "إيه جي إم -183 إيه" فرط الصوتي في وقت سابق من هذا الشهر، وتكتّم على نتائج الاختبار.
اعتبر دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الجيش الذي يجمع بين التجنيد الإلزامي والتعاقدي يلبي احتياجات روسيا على أكمل وجه، وأكد ضرورة زيادة عديد القوات المسلحة.
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، مقتل جندي سوري وإصابة ستة آخرين بهجوم شنه مسلحو تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي على مواقع للجيش السوري في حلب.
كشف مسؤولون أمريكيون عن ثغرات في منظومة الدفاع الجوي لقاعدة التحالف الغربي بقيادة واشنطن في سوريا التي تعرضت لهجوم بالطائرات المسيرة، رجحت بعض الجهات وقوف إيران وراءه.
تنصح الدكتورة أنجيليكا دوفال خبيرة التغذية الروسية كل من يعاني من مشكلات في المفاصل بالامتناع عن تناول الحلويات ومنتجات الفصيلة الباذنجانية.
وجه الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، سؤالا إلى قيادة حلف "الناتو" في ذكرى قصف بيلغراد بقذائف اليورانيوم المنضب سنة 1999، حول من أعطى الحلف تفويض قتل الصرب؟
صرح رئيس قوات الحماية الكيماوية والبيولوجية من الإشعاع الفريق إيغور كيريلوف بأن استخدم قذائف اليورانيوم المستنفد ينطوي على أمراض خطيرة.
كشفت مصادر لـRT عن استعداد محافظة شمال سيناء في مصر للاحتفال بالقضاء على الإرهاب، بعد جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية في ملاحقة العناصر الإرهابية والتكفيرية.
أوضحت صورة نشرتها الحكومة المصرية سبب كلفة تشييد مسجد مصر الكبير الباهظة والتي بلغت 800 مليون جنيه، حيث يبدو فيها مساحة المسجد واتساع رحابه، والذي يعد الأكبر في البلاد.
أعلنت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الخارجية الفرنسية مقتل مرتزق فرنسي جديد في صفوف قوات كييف على تخوم مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، في جمهورية دونيتسك الروسية.
يشكو بعض الناس من أنهم يعانون من شعور دائم بالجوع على الرغم من أنهم يتناولون ثلاث وجبات وأكثر في اليوم وبالإضافة إلى ذلك يشعرون بالضعف أحيانا.
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنهم سيواصلون مساعدة أوكرانيا حتى النصر على روسيا.
قال تشو مين نائب مدير المركز الصيني للمبادلات الاقتصادية الدولية، إن إفلاس بنك "سيليكون فالي" كان مرتبطا بمخاطر منهجية جدية ستؤثر على النظام المالي الأمريكي والعالم.
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مقطع فيديو يظهر سعادة الجنود الأوكرانيين الأسرى في منطقة عملية خاصة في أوكرانيا، بعودة قائد القوات الخاصة "أحمد" أبتي علاء الدينوف.
تشهد القاهرة الكبرى وبعض محافظات مصر هطولا غزيرا للأمطار مصحوبة بموجة قوية من الرعد والبرق، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.
ضربت هزت أرضية فجر اليوم السبت، شدتها 3.8 درجة على مقياس ريختر منطقة سيدي الهاني في ولاية سوسة الواقعة وسط السواحل الشرقية لتونس.
اتهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية بتمويل الاحتجاجات في إسرائيل لإسقاط حكومة والده، والتوصل لاتفاق مع إيران.
أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية رائدة، إلى أن عمالقة مصنعي السيارات الغربيين، الذين انسحبوا من روسيا نادمون على هذه الخطوة بشدة.
قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية في حديث لـRT، إن "زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى روسيا، كانت زلزالا مدمرا وصاعقة وقعت على رأس الإدارة الأمريكية والغرب".
شهدت أسعار الفراخ السوداء في مصر انخفاضا كبيرا، ليسجل سعر الفرخة الواحدة نحو 2000 جنيه، بعدما كانت بـ 3 آلاف جنيه منذ عام، وفقا لما أكده تجار الدواجن السوداء.
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن القوات الأمريكية تواصل "سرقة" النفط السوري من حقول الجزيرة، حيث قامت اليوم بإخراج عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق.
أشرف الزعيم كيم جونغ أون، على اختبار غواصة مسيرة قادرة على شن هجوم نووي، ردا على مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.
ألقى مدير مركز الفلك الدولي بالإمارات، محمد شوكت، الضوء على تحديد الدول العربية غرة شهر رمضان 2023 في اليوم ذاته لأول مرة منذ 6 سنوات.
أكدت نائبة رئيس شركة "نورثروب غرومان" الأمريكية، ليزا براون، أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي خضع لتغييرات كبيرة خلال عام ونصف، بسبب خطوات روسيا والصين في هذا المجال.
عبّر السفير الأمريكي في صربيا كريستوفر هيل عن تعازيه لأهالي القتلى في قصف "الناتو" عام 1999، وأعرب عن أمله في أن "ينسى الصرب ضغينتهم" من أجل "مستقبل أفضل".
على الرغم من أن التمر لا يعتبر طعاما "فائقا"، إلا أنه يوفر الكثير من الفوائد الصحية التي يكاد يكون تضمينها النظام الغذائي اليومي ضروريا لنا.
هاجم علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، فكرة ما يسمى بـ"الديانة الإبراهيمية"، موضحا أنها فكرة "ماسونية" تستهدف الإسلام والمسلمين، على حد تعبيره.
أعلن وزير الخارجية البرازيلي، مورا فييرا، أن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يعتزم طرح مبادرة دولية تقوم على حشد "نادي سلام" يضم الصين للتسوية في أوكرانيا.
اتهم مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، الحكومة الأوكرانية وعلى رأسها فلاديمير زيلينسكي، باستغلال حياة الأوكرانيين لمصلحتهم الخاصة، والتسبب بخسائر هائلة لا مبرر لها.
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