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بعد الزلزال.. فيضانات تجتاح الإكوادور (فيديو)

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يعاني سكان مقاطعة إل أورو جنوب غرب الإكوادور من الفيضانات العارمة نتيجة الأمطار الغزيرة، وذلك بعد أقل من أسبوع على زلزال مدمر ضرب البلاد.

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شاهد لحظة وقوع الزلزال في الإكوادور
شاهد لحظة وقوع الزلزال في الإكوادور

المصدر: أ.ب.

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