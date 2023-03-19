شاهد لحظة وقوع الزلزال في الإكوادور

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 100 آخرون جراء زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة بالاو بجنوب الإكوادور يوم السبت.

وذكرت السلطات الإكوادورية أن الزلزال أدى أيضا إلى انهيار وتضرر المنازل في العديد من الأماكن، فيما تعمل المرافق العامة في الإكوادور بما في ذلك المطارات والموانئ بشكل طبيعي ولم تتأثر بالزلزال.

وسجلت السلطات الإكوادورية، صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

المصدر: وكالات