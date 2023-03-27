تيرانا حسن.. أول امرأة تترأس "هيومن رايتس ووتش"

عينت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تيرانا حسن، مديرة للمنظمة لتكون أول امرأة تقود المنظمة منذ تأسيسها، خلفا لكينيث روث، الذي أمضى 29 عاما في هذا المنصب.

وأكد بيان صادر عن المنظمة أن "تيرانا حسن، محامية ومحققة في مجال حقوق الإنسان وثقت العديد من الانتهاكات في إطار أزمات ونزاعات حول العالم، وتم تعيينها اليوم كمديرة تنفيذية".

وولدت تيرانا حسن في سنغافورة من أب باكستاني وأم سريلانكية وصينية، وتحمل الجنسية الأسترالية، وشغلت هذا المنصب على أساس مؤقت منذ سبتمبر 2022، بعد مغادرة كينيث روث.

وقالت المنظمة إن "تيرانا حسن بدأت حياتها المهنية كعاملة اجتماعية وعملت سنوات عديدة مع نساء وأطفال في أوضاع من الصراعات والأزمات"، مشيرة إلى أنها التحقت بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في العام 2010.

ثم غادرت المنظمة لتعمل مع منظمة العفو الدولية قبل أن تعود إلى "هيومن رايتس ووتش" في العام 2020 بمنصب مديرة للبرامج.

وقال كينيث في البيان "تمتلك تيرانا هذا المزيج النادر من الخبرة الاستقصائية والإبداع الاستراتيجي والالتزام العميق بمبادئ حقوق الإنسان التي تحتاج إليها "هيومن رايتس ووتش" للتصدي للتحديات المعقدة التي تواجه العالم".

ونشأت تيرانا حسن في أستراليا بعدما فرت عائلتها من سنغافورة بسبب أبحاث والدها الأكاديمية بشأن سياسات الإسكان التي "أثارت حفيظة الحكومة التي تقمع المعارضة".

ولفتت المنظمة إلى أن قصة عائلتها ضحية العنصرية والتحيّز والقمع، ساهمت في تشكيل رؤيتها للعالم ودفعتها إلى العمل لصالح حقوق الإنسان.

وتيرانا حسن مسؤولة أيضا عن حماية الأطفال وضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مناطق النزاع، بالإضافة إلى الاستجابة للكوارث الطبيعية في آسيا وإفريقيا.

وذكرت تيرانا حسن في تغريدة على "تويتر" "يشرفني أن أقود هذه المنظمة الاستثنائية في وقت أصبح فيه الدفاع عن حقوق الإنسان أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

I’m incredibly proud to be appointed @hrw’s new Executive Director as we continue to press for #humanrights, dignity, and equality for all. It's a true privilege to work with my extraordinary colleagues & our partners to build a rights-respecting future. https://t.co/xsCmAN91BW — Tirana Hassan (@TiranaHassan) March 27, 2023

Human Rights Watch is thrilled to announce @TiranaHassan as its new Executive Director!



"We are not asking for human rights to be protected, we are demanding it," Hassan says in her announcement.



Join us in welcoming Tirana pic.twitter.com/VBR3PLUcvZ — Human Rights Watch (@hrw) March 27, 2023

المصدر: وكالات