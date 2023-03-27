"يوروبول" تحذر من الاستخدام الجنائي لتطبيق "شات جي بي تي"

حذرت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، من أن تطبيقات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي"، لها جانب مظلم وقد تتعرض للاختراق الجنائي.

وقالت "يوروبول" إن معملها الإبداعي نظم ورشا لمواجهة الاهتمام العام المتزايد بـ "شات جي بي تي" لاستكشاف كيف يمكن للمجرمين إساءة استخدام نماذج اللغات الكبيرة، ولمساعدة المحققين في عملهم.

إقرأ المزيد

وأضافت الوكالة ومقرها لاهاي، أنها تركز على ثلاثة محاور للجريمة من بين الكثير من محاور القلق: "التزوير والهندسة الاجتماعية، والمعلومات المضللة، والجريمة الإلكترونية".

وفيما يتعلق بالأمر الأول، قالت الوكالة إن قدرة "شات جي بي تي" على تصميم نص منطقي للغاية يجعله أداة مفيدة من أجل أغراض التصيد".

وأضافت أن قدرته على إعادة إنتاج أنماط لغة، يمكن استخدامها لانتحال أسلوب خطاب أفراد أو جماعات معينة.

وفيما يتعلق بالمعلومات المضللة، قالت الوكالة إن "شات جي بي تي" يتفوق في إنتاج نص أصلي بسرعة مما يجعله النموذج المثالي لأغراض الدعاية والمعلومات المضللة.

وأشارت "يوروبول" إلى أنه فيما يخص الجريمة الإلكترونية، فإن "شات جي بي تي" قادر على إنتاج شفرة في عدد من لغات البرمجة، وأوضحت أنه وبالنسبة لمجرم محتمل لديه معرفة فنية محدودة، هذا مصدر لا يقدر بثمن لإنتاج شفرة خبيثة.

المصدر: د ب أ