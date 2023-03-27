نيوزيلندا.. مجموعة من المتحولين جنسيا يعتدون على مظاهرة داعمة لحقوق المرأة (صور + فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر مهاجمة مجموعة من المتحولين جنسيا، المشاركين في مسيرة لحقوق المرأة في مدينة أوكلاند، في نيوزيلندا.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، مهاجمة المتحولين جنسيا "المثليين"، لناشطة بريطانية تدعى كيلي جاي كين، ومن المدافعين عن حقوق المرأة، وأمطروها بالشتائم.

وتمكنت المرأة من الهرب من الحشد الغاضب، بمساعدة ضباط الشرطة الذين طوقوها حتى لا تتمكن حشود المتحولين الغاضبة من الوصول إليها، وأظهر مقطع فيديو آخر، ضرب المتحولين لمرأة مسنة أخرى بقبضاتهم.

ومن جانبها، تجاهلت وسائل الإعلام الرسمية في نيوزيلندا الحادث، ولم تذكر سوى قيام أحد المتحولين بسكب عصير الطماطم على الناشطة كيلي جاي كين.

وبررت وسائل الإعلام النيوزلندية ذلك، بمحاولتها "وقف الكراهية"، تجاه الأقليات الجنسية في جميع أنحاء العالم.

وعقب هذه الحادثة ضجت موقع "تويتر"، بهاشتاغ #ShameOnNewZealand، الأمر الذي يمكن أن يكون له تبعات سلبية على السياحة في نيوزيلند، بسبب الدعوات إلى مقاطعة السفر إليها.

#WATCH RNZ's Jordan Dunn captured the moment that Posie Parker was escorted away from the rally.



The counter-protest crowd gathered in Albert Park this morning before Parker's speech, and made a cacophany of noise to drown her speech out.



🔗 https://t.co/a9ZWNhKuDnpic.twitter.com/yFQm9yrJ7A — RNZ (@radionz) March 25, 2023

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المصدر: نوفوستي + rnz.co.nz