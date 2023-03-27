بيسكوف: ردود الفعل الغربية لن تغير خططنا بشأن الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الاثنين أن ردود الفعل الغربية لن تؤثر في خطط موسكو لنشر أسلحة نووية تكتيكية في أراضي بيلاروس.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "رد الفعل (من الغرب) لا يمكن بالطبع أن يؤثر في خطط روسيا". وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أوضح كل شيء في تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة يوم السبت.. لا يوجد شيء ليضاف إلى ذلك".

وفي وقت سابق، أعلن بوتين أن روسيا، بناء على طلب من الجانب البيلاروسي، ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في أراضيها، في خطوة مماثلة لما فعلت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في أراضي حلفائها.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في الأول من يوليو المقبل، مشددا على أن الاتفاق مع بيلاروس لا ينتهك الالتزامات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية.

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وقال حلف "الناتو" إنه "حذر" إزاء قرار روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، و"يراقب الوضع عن كثب".

من جانبه، وصف مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس بأنه يمثل "تصعيدا وسلوكا غير مسؤول يشكل تهديدا للأمن الأوروبي"، مهددا بفرض عقوبات جديدة على بيلاروس، إن نشرت روسيا أسلحة نووية على أراضيها.

المصدر: وكالات