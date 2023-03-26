"الناتو" حول نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس: الحلف حذر ونراقب الوضع عن كثب

أعلنت الناطقة باسم حلف "الناتو"، أوانا لونجيسكو، أن الحلف حذر إزاء قرار روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، وأكدت أن الحلف يراقب الوضع عن كثب.

وقالت لونجيسكو: "حلف "الناتو" حذر ونراقب الوضع من كثب"، مضيفة "لم نشهد أي تغييرات في الموقف النووي الروسي من شأنه أن يدفعنا إلى تعديل موقفنا".

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وقالت لونجيسكو إن "إشارة روسيا إلى شراكة الناتو النووية مضللة تماما. يتصرف حلفاء الناتو باحترام كامل لالتزاماتهم الدولية".

وأضافت أن "روسيا تخلت باستمرار عن التزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح، وعلقت مؤخرا مشاركتها في معاهدة نيوستارت".

وتابعت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي "على روسيا أن تعاود احترام التزاماتها وتتصرف بحسن نية".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة نيوستارت، وهي آخر اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة للحد من عدد الأسلحة النووية.

المصدر: ا ف ب