ولاية بنسلفانيا الأمريكية تعاني أزمة مياه عقب تسرب مادة كيميائية في مياه نهر ديلاوير (فيديو)

انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اندفاع سكان ولاية بنسلفانيا الأمريكية، لشراء زجاجات المياه المعبأة، عقب تسرب مادة كيميائية في مياه نهر ديلاوير يوم الجمعة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة الطوابير الكبيرة، لسكان المدينة على أبواب المحال التجارية، التي تنتظر دورها لشراء عبوات المياه، والرفوف الفارغة، عقب تحذير سلطات المدينة للسكان من شرب مياه الصنبور، يوم السبت، خوفا من المواد الكيماوية.

وأشارت السلطات، إلى أن مياه الصنبور ستكون آمنة للشرب مساء يوم الاثنين، إلا أن هذا التحذير لم يلق آذانا صاغية من قبل السكان.

وقع الحادث يوم الجمعة في مصنع في بريستول، نتيجة تمزق في أحد الأنابيب الناقلة لمادة البوليمير، وهي مادة قابلة للذوبان في المياه، وتسربها في مياه النهر.

Line at Target to buy bottled water 10 minutes after the city of #Philadelphia sent out an alert regarding a spill in the Delaware River. pic.twitter.com/4EUpoj3ZBJ — Ben Ames (@BenAmesWx) March 26, 2023

Supermarkets throughout the Philadelphia region are seeing a run on bottled water after the city recommended residents stay away from using tap water following a chemical leak in a Bucks County creek near the Delaware River over the weekend.pic.twitter.com/4pnoeuVKTc — Shlomo Schorr (@OneJerseySchorr) March 26, 2023

المصدر: نيوزويك