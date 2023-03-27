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ولاية بنسلفانيا الأمريكية تعاني أزمة مياه عقب تسرب مادة كيميائية في مياه نهر ديلاوير (فيديو)

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انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اندفاع سكان ولاية بنسلفانيا الأمريكية، لشراء زجاجات المياه المعبأة، عقب تسرب مادة كيميائية في مياه نهر ديلاوير يوم الجمعة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة الطوابير الكبيرة، لسكان المدينة على أبواب المحال التجارية، التي تنتظر دورها لشراء عبوات المياه، والرفوف الفارغة، عقب تحذير سلطات المدينة للسكان من شرب مياه الصنبور، يوم السبت، خوفا من المواد الكيماوية.

وأشارت السلطات، إلى أن مياه الصنبور ستكون آمنة للشرب مساء يوم الاثنين، إلا أن هذا التحذير لم يلق آذانا صاغية من قبل السكان.

 وقع الحادث يوم الجمعة في مصنع في بريستول، نتيجة تمزق في أحد الأنابيب الناقلة لمادة البوليمير، وهي مادة قابلة للذوبان في المياه، وتسربها في مياه النهر.

المصدر: نيوزويك

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