باكو تقترح على الأرمن في قره باغ إجراء لقاء جديد في باكو

أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الأذربيجانية بأن الجانب الأذربيجاني اقترح على ممثلي الجالية الأرمنية في إقليم قره باغ مرة أخرى عقد اجتماع ثان في باكو.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الاثنين: "تقترح إدارة رئيس جمهورية أذربيجان - استمرارا للاجتماع الذي عقد في مدينة خوجالي في 1 مارس الجاري الدعوة بتاريخ 13 مارس الجاري - لممثلي الجالية الأرمنية في قره باغ مرة أخرى إلى عقد اجتماع جديد في الأسبوع الأول من أبريل القادم في مدينة باكو لبحث مسائل إعادة الإدماج وكذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية في قره باغ".

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، سابقا، إن باكو بدأت اتخاذ خطوات بهدف إعادة إدماج الأرمن الذين يعيشون في إقليم قره باغ.

وكان الجانب الأرمني رفض، سابقا، المبادرة الأذربيجانية (بتاريخ 17 مارس الجاري) حول إجراء لقاء في باكو.

المصدر: نوفوستي