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وزارة الدفاع الأذربيجانية تعلن تعرض مواقعها لقصف أرمني

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وزارة الدفاع الأذربيجانية تعلن تعرض مواقعها لقصف أرمني
Legion-Media Zoonar
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية تعرض مواقعها لقصف أرمني على الحدود مع أرمينيا.

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وجاء في بيان للوزارة الأذربيجانية، يوم الجمعة، أنه "تعرضت مواقع جيشنا على الحدود الافتراضية الأذربيجانية – الأرمنية وفي منطقة قره باغ الاقتصادية مساء 24 مارس للقصف المتكرر".

وأشار الوزارة إلى أن القصف جاء على عدة محاور، بما فيها في منطقة خوجاوند (مارتوني حسب التسمية الأرمنية) في منطقة قره باغ.

وأكدت الوزارة أن وحدات الجيش الأذربيجاني "اتخذت الإجراءات المناسبة" للرد على القصف.

المصدر: تاس

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