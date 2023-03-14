الدفاع الروسية: تسجيل انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسجيل انتهاك لوقف إطلاق النار في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية بمنطقة مارتوني، في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

وأوضحت وزارة الدفاع أن قيادة كتيبة حفظ السلام الروسية تواصل الاتصالات مع الجانبين الأذربيجاني والأرميني في إطار التحقيق في الحادث.

وأعلنت مرافقة القوات الروسية قافلتين تحملان مساعدات إنسانية على طريق يريفان غوريس ستيباناكيرت في قره باغ.

وأعربت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، عن قلق موسكو من عدم إحراز تقدم في استئناف عمل ممر لاتشين بين أرمينيا وقره باغ، مؤكدة أن روسيا تواصل العمل لتسوية قضية الممر.

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المصدر: نوفوستي