رئيس وزراء سلوفاكيا السابق ينتقد نقل "ميغ-29" إلى أوكرانيا

انتقد رئيس وزراء سلوفاكيا السابق ورئيس حزب SMER روبرت فيكو نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا واعتبره انتهاكا صارخا لقواعد الدستور السلوفاكي، ويتطلب تحقيقا مهنيا.

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وكانت سلوفاكيا قد سلمت الأسبوع الماضي 4 من أصل 13 مقاتلة "ميغ-29" إلى أوكرانيا، فيما قال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناغي إنه سيتم تسليم البقية في المستقبل القريب. ووفقا له، فسوف تنقل الولايات المتحدة إلى سلوفاكيا، 12 مروحية من طراز AH-1Z Viper على سبيل التعويض.

وكتب فيكو في صفحته على "فيسبوك" إن "حتى 100 مروحية أمريكية لن تغير حقيقة أن مقاتلاتنا تم التبرع بها إلى أوكرانيا في انتهاك صارخ للدستور السلوفاكي. وتلك القضية ليست مغلقة بالنسبة لنا، وسنصر على إجراء تحقيق مهني".

وتابع فيكو أنه لا يوجد قانوني واحد في سلوفاكيا يرى أن من حق الحكومة الحالية اتخاذ قرارها بنقل المقاتلات.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، فيما صرحت الخارجية الروسية بأن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسوف يكون له تأثير سلبي، فيما ذكر لافروف أيضا أن الولايات المتحدة و"الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".

المصدر: نوفوستي