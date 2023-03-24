موسكو تندّد بتسليم سلوفاكيا مقاتلات "ميغ-29" لكييف

نددت روسيا بتسليم سلوفاكيا مقاتلات "ميغ-29" لأوكرانيا واعتبرت ذلك خطوة غير ودية، وانتهاكا صارخا لالتزامات براتيسلافا بعدم إعادة تصدير الأسلحة الروسية دون موافقة موسكو.

وقالت "الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني" إن تصريح وزير الدفاع السلوفاكي بنقل أربع مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا، خطوة غير ودية ضد روسيا.

وأضافت: "نقلت وسائل الأنباء تصريحا لوزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف نادي، حول تسليم دفعة أولى من أربع مقاتلات "ميغ-29" إلى كييف".

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وتابعت: "هذه الخطوة انتهاك صارخ جديد من الجانب السلوفاكي لالتزاماته الدولية بعدم إعادة تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية روسية الصنع. هذه خطوة غير ودّية ضد روسيا تهدف إلى تدمير العلاقات الثنائية".

المصدر: سبوتنيك