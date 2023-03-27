رغم إقالته.. وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تحذيرا

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي المقال، يوآف غالانت، من أن "أعداء إسرائيل أدركوا أن الوضع الحالي في البلاد يمنحهم فرصة لمحاولة إيذاء الدولة".

وخلال مشاركته في اجتماع لجنة الخارجية والأمن، اليوم الاثنين، على الرغم من إقالته من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال غالانت: "التهديدات لإسرائيل حقيقية وتجبرنا على التحرك اليوم".

وعلى إثر إقالة غالانت، صعد الإسرائيليون أمس احتجاجاتهم الشعبية ضد حكومة نتنياهو و"قانون الإصلاح القضائي". ورشق المتظاهرون عناصر الشرطة بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 3 ضباط من شرطة الخيالة التي تمكنت بعد 5 ساعات من فض احتجاجات تل أبيب.

وبينما يتحضر المحتجون اليوم إلى تظاهرة حاشدة عند الساعة 2:00 بعد ظهر اليوم أمام مبنى الكنيست، أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب من تطورات أمنية في أعقاب "فقدان السيطرة" على المتظاهرين.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو وقف قانون "الإصلاح القضائي" في بيان يلقيه في الساعة العاشرة صباحا.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT