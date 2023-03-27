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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيوقف قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل

أخبار العالم

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيوقف قانون
Globallookpress
رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل.

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كذلك، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو أنه سيجمد التشريع الخاص بالإصلاح القضائي في بيان في الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي ذلك، عقب مطالبة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الاصلاح القضائي صباح الاثنين بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وكان نتنياهو أنهى صباح اليوم مشاورات امتدت لساعات لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت أمس.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، ليل الأحد/ الاثنين، للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح القضاء.

وجاء ذلك بعد ساعة من إعلان ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت، الذي طالب أمس بوقف مشروع القانون، وشملت التظاهرات المدن الرئيسية مثل تل أبيب وبئر السبع، ومدينتي حيفا في الشمال والقدس.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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