باراك أوباما يصل إلى أستراليا ويلتقي رئيس الوزراء

التقى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز، اليوم الاثنين، بعد أن وصل وزوجته ميشيل إلى سيدني مساء أمس الأحد.

وتحدث أوباما مع رئيس الوزراء الأسترالي عن الاقتصاد العالمي قبل أن يقوما بجولة في سيدني.

وقال ألبانيز إنه وأوباما عقدا "اجتماعا إيجابيا للغاية، وتحدثت فيه عن الاقتصاد العالمي وما يحدث.. الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن قيود الإمداد العالمية الذي يشكل ضغطا على أسعار الطاقة".

وأوباما يزور أستراليا في إطار جولة تحت عنوان "أمسية مع الرئيس أوباما". ودفع الأستراليون من 200 إلى 895 دولارا أمريكيا مقابل التذاكر.

وسيقام أول حدث في سيدني يوم الثلاثاء قبل أن يسافر الرئيس الأسبق إلى ملبورن حيث سيعقد الحدث الثاني من الجولة.

وسيناقش أوباما التحديات العالمية مع منسقة الحدث ووزيرة الخارجية الأسترالية السابقة جولي بيشوب.

وقالت كلية "غروث"، التي نظمت الجولة، على موقعها على الإنترنت إن "أوباما وبيشوب سيناقشان "القوة في القيادة واستكشاف تقنيات التنقل في مستقبل لا يمكن التنبؤ به".

وجاء في وصف الحدث: "في أوقات التحديات والتغييرات الكبيرة، بشرت قيادة الرئيس أوباما باقتصاد أقوى، ومجتمع أكثر مساواة، وأمة أكثر أمانا في الداخل وأكثر احتراما في جميع أنحاء العالم".

المصدر: news australia + 9news