ترامب يحذر من "قوى شيطانية" تحاول هدم الولايات المتحدة

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد "جنون المتحولين جنسيا"، محذرا من أن "قوى شيطانية" تحاول هدم البلاد.

وفي أول تجمع انتخابي له في مدينة واكو بولاية تكساس، جدد ترامب تعهده الذي قطعه الشهر الماضي بإلغاء سياسات الرئيس جو بايدن بشأن رعاية تأكيد الجنس للأطفال المتحولين جنسيا، مشددا على أنه "سيبقي الرجال خارج الرياضات النسائية" إذا أعيد انتخابه رئيسا.

وقال الرئيس السابق إنه سيدعم أيضا و "يناضل من أجل حقوق الأهل، بما في ذلك الاختيار الموحد للمدارس"، مضيفا: "سأوقع على الفور أمرا تنفيذيا بقطع التمويل الفيدرالي عن أي مدرسة تدفع بنظرية العرق الحرجة، وتدعم المتحولين جنسيا، وتقدم المحتوى العنصري أو الجنسي أو السياسي لأطفالنا".

كما هاجم ترامب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، والذي يرجح أن يعلن ترشحه للرئاسة. وقال: "أنا لست معجبا كبيرا. لقد حققت فلوريدا نجاحا هائلا لسنوات عديدة، قبل أن يصبح هذا الرجل حاكما بوقت طويل".

كما تحدث ترامب عن "قوى شيطانية" تحاول هدم البلاد، محذرا من أن البلاد معرضة لخطر الوقوع في "هاوية خارجة عن القانون" ما لم يتم التصويت له للعودة إلى البيت الأبيض.

وأضاف: "إما أن الدولة العميقة تدمر أمريكا أو ندمر الدولة العميقة.. نحن في مرحلة محورية للغاية في بلدنا".

المصدر: "الإندبندنت"