دبلوماسي روسي: كييف ليست جاهزة لتقديم تعهد بعدم قصف محطة زابوروجيه النووية مرة أخرى

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن كييف ليست جاهزة اليوم للتأكيد أنها لن تقصف محطة زابوروجيه النووية.

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وقال أوليانوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "الشيء الوحيد المطلوب من كييف هو التأكيد أنها لن تقصف محطات الطاقة النووية، مثلما فعلت مرات عديدة في الماضي. وحتى اليوم فإن الأوكرانيين ليسوا جاهزين لتأكيد مثل هذا الشيء البسيط".

وأضاف أن الجانب الأوكراني يحاول تحويل الحديث إلى مواضيع أخرى ويتحدث عن "نزع السلاح" و"إنهاء الاحتلال". وأوضح: "يجب عليهم ببساطة التعهد بعدم قصف محطة زابوروجيه النووية والتمسك به في المستقبل".

وتقع محطة زابوروجيه النووية - وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها - في الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وتقوم القوات الروسية بضمان الأمن لهذه المحطة ابتداء من مارس الماضي. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه أمر ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة منها. وتواصل القوات الأوكرانية قصف مدينة إينيرغودار والقرى والمناطق المجاورة لمحطة زابوروجيه النووية بانتظام.

المصدر: نوفوستي