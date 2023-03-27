مسؤول عسكري إسرائيلي: نتنياهو أعلن حربا أهلية

حذر مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، من "حرب أهلية" في إسرائيل، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عقب إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

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ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز عن قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق إيتان بن إلياهو قوله إن "نتنياهو أعلن حربا أهلية".

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح القضاء.

وجاء ذلك بعد ساعة من إعلان ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت، الذي طالب أمس بوقف مشروع القانون.

وشملت التظاهرات المدن الرئيسية مثل تل أبيب وبئر السبع، ومدينتي حيفا في الشمال والقدس، وتخللتها أعمال شغب واشتباكات مع قوات الشرطة.

المصدر: فايننشال تايمز+ إعلام عبري