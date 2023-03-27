مشهد غير مألوف.. الإسرائليون يلقون الحجارة على الشرطة بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات (فيديو)

في مشهد غير مألوف في داخل إسرائيل، وقعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمحتجين الذين نزلوا بالآلاف إلى الشوارع للمرة الأولى بتاريخ البلاد، اعتراضا على حكومة نتنياهو.

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وتظاهر آلاف الإسرائيليين في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح القضاء. وجاء ذلك بعد ساعة من إعلان ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت، الذي طالب أمس بوقف مشروع القانون.وشملت التظاهرات المدن الرئيسية مثل تل أبيب وبئر السبع، ومدينتي حيفا في الشمال والقدس.

وذكرت مصادر إن عدد المشاركين في التظاهرات بلغ 35 ألفا، ولاحقا قام المتظاهرون بإشعال نيران على أطراف الشارع، وتواجدت قوات كبيرة من الشرطة في المكان.

وقالت مراسلتنا إنه بعد خمس ساعات من إغلاق طريق أيالون، استخدمت الشرطة الإسرائيلية وسائل فض التظاهرات وتم القاء الحجارة من قبل المتظاهرين على قوات الشرطة.

المصدر: RT +وسائل إعلام إسرائيلية