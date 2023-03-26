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مسؤول إسرائيلي: أعداؤنا يرون إسرائيل ضعيفة ويعتقدون أن الأمور قد تؤدي لانهيارنا

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مسؤول إسرائيلي: أعداؤنا يرون إسرائيل ضعيفة ويعتقدون أن الأمور قد تؤدي لانهيارنا
AP
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حذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير من التأثير "الخطير" للإصلاح القضائي والاحتجاجات، مشيرا إلى ارتفاع عدد جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم.

واعتبر المسؤول في تصريحات للصحفيين أن المخاوف تتمثل في حدوث تحول في النظرة إلى الجيش الإسرائيلي من قبل أعداء إسرائيل.

وأكد، طالبا عدم الكشف عن هويته، "أعداؤنا يعتبرون إسرائيل ضعيفة ومحدودة في ردها، خاصة في ظل ضعف الدعم الدولي."

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وأضاف: "أصبح الوضع الداخلي عنصرا مركزيا، تشير جميع الجهات الفاعلة إلى حقيقة أن إسرائيل تمر بأزمة خطيرة يعتقدون أنها قد تؤدي إلى انهيار إسرائيل. وهم يدركون أن هذه فرصة لتقويض قوتنا الرادعة والهجمات مخطط له، على أساس افتراضهم أن إسرائيل معطلة ".

إلى ذلك يعتقد المسؤول أن الجيش الإسرائيلي لا يزال "يتمتع بكفاءة كاملة"، على الرغم من تهديد مئات من ضباط الاحتياط بمقاطعة خدمتهم التطوعية بسبب الإصلاح، إلا أنه يقول إن "استمرار العملية التشريعية دون اتفاق سيضر بكفاءة" الجيش.

وأوضح أنه يؤثر أيضا على الجيش النظامي. يمكننا بالفعل أن نرى صدعا"، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن يرفض المجندون أن يصبحوا ضباطا.

المصدر: I24News

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