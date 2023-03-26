إسرائيل والإمارات توقعان على اتفاق التجارة الحرة (صور + فيديو)

وقعت إسرائيل والإمارات، يوم الأحد، اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، قبل مصادقة الأجهزة المعنية عليه ودخوله حيّز التنفيذ.

وحضر التوقيع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق التجارة الحرة لأول مرة في مايو الماضي، ووعدا بتعزيز التجارة الثنائية بعد تطبيع العلاقات بينهما في عام 2020 في اتفاق عُقد بوساطة أمريكية.

ووقعت الاتفاقية عام 2022 في دبي وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، بعد مفاوضات امتدت لعدة شهور.

هذا، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الاتفاق سيسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المناقصات الحكومية التي تقيمها الإمارات.

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وفي تصريحات أوردتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال نتنياهو إن "اتفاقية السلام التاريخية التي وقعناها مع الإمارات لا تزال تؤتي ثمارها لصالح مواطني البلدين.. والاتفاقية الجمركية الموقعة اليوم ستؤدي إلى تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات".

وأوضح نتنياهو أن الاتفاقية تنص على "خفض التعريفات الجمركية، وستؤدي إلى خفض تكاليف المعيشة في إسرائيل، وتعطي دفعة للأعمال التجارية بين إسرائيل والإمارات، وأنا متأكد من أننا سنواصل توسيع دائرة السلام الإسرائيلية مع دول أخرى في منطقتنا".

وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن الاتفاقية تنص على "خفض التعريفات الجمركية على ما يقرب من 96% من المنتجات"، وأشارت إلى أنها ستساهم في "خلق فرص عمل جديدة في إسرائيل".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن "دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ نبأ مهم للاقتصاد الإسرائيلي لتعزيز العلاقة مع الإمارات ودليل إضافي على أهمية "اتفاقيات أبراهام".

وأضاف "نعمل هذه الأيام على توسيع "اتفاقيات أبراهام" لتشمل دولا أخرى".

وتسمح الاتفاقية الجمركية بين تل أبيب وأبو ظبي للشركات الإسرائيلية بالتقدم إلى المناقصات الحكومية في الإمارات.

وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأن "اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات، ستكون محركا رئيسيا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إسرائيل والإمارات ومستوى آخر في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن حجم التجارة الثنائية بين إسرائيل والإمارات بلغ عام 2022 "أكثر من 2.5 مليار دولار (لا تشمل البرمجيات والخدمات)، مما يجعل الإمارات الشريك التجاري السادس عشر لإسرائيل في العالم".

من جانبه، قال السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة، في تغريدة على "توتير"، "بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي، قمت اليوم بالتوقيع مع وزير الخارجية الإسرائيلي على اتفاقية التعاون الجمركي مما ستفعل اتفاقية CEPA (التجارة الحرة) بين الإمارات وإسرائيل".

وأضاف "نتوقع من خلال هذه الاتفاقية، مضاعفة التجارة البينية وتحسين مستوى المعيشة وخفض أسعار السلع".

بحضور @Netanyahu رئيس الوزراء الاسرائيلي، قمت اليوم بالتوقيع مع @EliCoh1 وزير الخارجية الإسرائيلي على اتفاقية التعاون الجمركي مما ستفعل اتفاقية CEPA (التجارة الحرة) بين #الإمارات و #إسرائيل. نتوقع من خلال هذه الاتفاقية، مضاعفة التجارة البينية وتحسين مستوى المعيشة وخفض أسعار السلع pic.twitter.com/5wSojqgPow — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 26, 2023

בנוכחות ראש הממשלה @netanyahu חתמתי היום עם שר החוץ @EliCoh1 על הסכם שיתוף פעולה בתחום המכס, המכניס לתוקף את הסכם הסחר החופשי בין ישראל ואיחוד האמירויות הערביות. אנו מצפים שההסכם יגביר את הסחר, ישפר את רמת החיים ויוזיל את עלות הסחורה. pic.twitter.com/EvnOBAUBHi — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 26, 2023

وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات أول اتفاقية تجارة كبيرة لإسرائيل مع بلد عربي، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.

المصدر: وكالات