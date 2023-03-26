بوتين: الغرب هو المحرض الأساسي للصراع في أوكرانيا

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الدول الغربية هي "المحرض والمسبب " الأساسي، للصراع في أوكرانيا.

وأوضح الرئيس بوتين، في مقابلة مع برنامج "

موسكو الكرملين بوتين" عبر قناة "روسيا -1"، "بدأ كل شيء بانقلاب دستوري مسلح، وكان علينا حماية سكان شبه جزيرة القرم، وبجميع الأحوال كان سينتهي بنا المطاف بحماية سكان دونباس، فالغرب الذي يتظاهر بأنه لا علاقة له بما يحصل هناك، هو المحرض الأول لهذا الصراع، واليوم يتم نقل ملايين قطع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لإطالة أمده".

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وأضاف الرئيس، "يمكن تحميل القيادة الأوكرانية السابقة مسؤولية بعض الأخطاء، لكن هذا شأنهم الداخلي، لكن تنفيذ انقلاب دموي موضوع مختلف تماما، وما كان ليحصل هذا دون دعم غربي، وهذا الأمر واضح تماما".

وشدد الرئيس، على أن الغرب يتجاوز جميع الخطوط الحمراء، بإمداده لأوكرانيا بالأسلحة، منوها بأن الغرب يمد أوكرانيا بالأسلحة منذ العام 2014، وأنهم أسهموا بشكل مباشر في الانقلاب الأوكراني حينها.

المصدر: تاس