بوتين: الجيش الروسي يحاول تدمير الأسلحة الموردة إلى كييف وهي في الطريق

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الغرب ينقل أسلحته إلى أوكرانيا بسرية، لكن الجيش الروسي يحاول تدميرها أثناء عملية التسليم.

وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا-24" تم بثه اليوم الأحد: "جيشنا ينجح في ذلك أحيانا، ولا يوفق في أحيان أخرى. إنهم ينقلون (الأسلحة) سرا، في الليل. ما يستطيع (جيشنا) الوصول إليه، يقوم باستهدافه. وبالطبع، هذا الهدف (تدمير الأسلحة الموردة) قائم"، مشددا على أنه ليس هناك أي إهمال في التعامل مع هذه القضية.

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في وقت سابق أكد بوتين أن الأسلحة التي يقدمها الغرب لأوكرانيا تشكل تهديدا لروسيا، مضيفا أن الأسلحة تسلم لأوكرانيا بكميات "كبيرة جدا".

المصدر: "تاس"