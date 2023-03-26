بوتين: روسيا لا تنشئ تحالفا عسكريا مع الصين ولا تهدد أي دولة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لا تنشئ تحالفا عسكريا مع الصين، مؤكدا أنها لا تهدد أي بلد.

وخلال رده في حديث لقناة "روسيا-24" على سؤال هل يشكل التعاون بين موسكو وبكين تهديدا للغرب، قال بوتين: "لا، هذه المزاعم لا تتطابق بتاتا مع الواقع".

وأضاف: "نحن لا نشكل أي تحالف عسكري مع الصين. نعم، لدينا أيضا تعاون في مجال التعاون العسكري -الفني، ونحن لا نخفيه، لكنه شفاف، ولا يوجد سر هناك".

المصدر: "نوفوستي"