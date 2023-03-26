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بوتين: بدأ الغرب في بناء محور جديد مشابه لذلك الذي بنته ألمانيا النازية واليابان

بوتين: روسيا لا تنشئ تحالفا عسكريا مع الصين ولا تهدد أي دولة

أخبار العالم

بوتين: روسيا لا تنشئ تحالفا عسكريا مع الصين ولا تهدد أي دولة
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لا تنشئ تحالفا عسكريا مع الصين، مؤكدا أنها لا تهدد أي بلد.

وخلال رده في حديث لقناة "روسيا-24" على سؤال هل يشكل التعاون بين موسكو وبكين تهديدا للغرب، قال بوتين: "لا، هذه المزاعم لا تتطابق بتاتا مع الواقع".

وأضاف: "نحن لا نشكل أي تحالف عسكري مع الصين. نعم، لدينا أيضا تعاون في مجال التعاون العسكري -الفني، ونحن لا نخفيه، لكنه شفاف، ولا يوجد سر هناك".

المصدر: "نوفوستي"

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