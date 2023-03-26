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وسائل إعلام: تركيا سلمت 26 سجينا إيرانيا لبلادهم

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وسائل إعلام: تركيا سلمت 26 سجينا إيرانيا لبلادهم
Sputnik
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سلمت تركيا 26 سجينا من مواطني إيران لسلطات بلادهم، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الأحد نقلا عن رئيس السلطة القضائية الإيرانية في محافظ أذربيجان الغربية.

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وحسب المصدر، فإن عملية تسليم الإيرانيين المدانين تمت على الحدود الإيرانية التركية في منطقة حاجز بازركان بشمال غرب إيران. سيتم نقل جميع السجناء الـ 26 الذين تم تسليمهم، إلى سجن مدينة بازركان بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل بشأن الاتهامات التي أدين بها هؤلاء المواطنون الإيرانيون في تركيا.

المصدر: وكالات

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