قبيل أيام من إغلاقها بقرار من كييف.. آلاف المؤمنين يصلون في كنيسة بيتشيرسكايا لافرا

ترأس المطران أونوفري رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية اليوم الأحد صلاة قداس في كييف بيتشيرسكايا لافرا، وهو المعبد الذي تطالب سلطات كييف رجال الدين بمغادرته في 29 مارس.

وخلال القداس، خاطب المطران أونوفري جموع المصلين: "يشهد الدير المقدس هذا، صلاة قوية. العالم لا يحيا بالكلام بل بالصلاة. أرجو منكم أيها الإخوة والأخوات الدعاء والتضرع ليتمكن أخوتنا من مواصلة عملهم الديني هنا ورفع صلواتهم في المستقبل".

إقرأ المزيد

ونشرت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، شريط فيديو من مكان الحدث، ظهر فيه تواجد عدة آلاف من المؤمنين هناك.

في يوم 10 مارس، أرسلت إدارة المحمية الثقافية التاريخية "كييف بيتشيرسكايا لافرا"(مؤسسة رسمية أوكرانية)، رسالة إلى الدير، قالت فيه إنه اعتبارا من 29 مارس 2023، سيتم فسخ عقد الإيجار المبرم في عام 2013، ووفقا لذلك طلبت هذه الإدارة إخلاء جميع المباني التي تم نقلها إلى الدير بموجب الاتفاقية المذكورة.

المصدر: نوفوستي