 انفجار لغم بحري قرب أوديسا خلال عاصفة

أفاد موقع Strana.ua الأوكراني، بوقوع انفجار لغم بحري بالقرب من مدينة أوديسا وأسفر ذلك عن إلحاق أضرار مادية في المباني القريبة.

وأضاف الموقع: "انفجر لغم بحري بالقرب من أوديسا خلال عاصفة. تظهر اللقطات المنشورة أن المباني الساحلية القريبة تضررت".

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وأشار الموقع إلى أن العاصفة البحرية لا تزال مستمرة.

في الوقت نفسه، لم تبلغ الدائرة الحكومية الأوكرانية لحالات الطوارئ أي شيء عن الحادث، كما لم يسرد الموقع أية تفاصيل عن المباني المتضررة.

في وقت سابق، ذكرت القوات البحرية بالجيش الأوكراني، أنها قامت بتلغيم ساحل البحر الأسود في منطقة أوديسا.

المصدر: نوفوستي