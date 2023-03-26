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عشرات العسكريين الأوكرانيين يستسلمون للجيش الروسي خلال أسبوعين بجمهورية دونيتسك

أخبار العالم

عشرات العسكريين الأوكرانيين يستسلمون للجيش الروسي خلال أسبوعين بجمهورية دونيتسك
Sputnik
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قال مصدر عسكري روسي في دونيتسك، إن حوالي 70 عنصرا من العسكريين الأوكرانيين استسلموا للقوات الروسية خلال الأسبوعين الماضيين على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف المصدر: "فقط خلال الأسبوعين الماضيين استسلم حوالي 70 عسكريا من القوات الأوكرانية مع أسلحتهم".

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وشدد المصدر، على أن الغالبية العظمى من هؤلاء العسكريين رموا سلاحهم واستسلموا طوعا، رغبة في البقاء على قيد الحياة.

وأشار المصدر إلى أن عمليات الاستسلام جرت بشكل رئيسي في اتجاهات دونيتسك وأفدييفكا وأوغليدار.

المصدر: تاس

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