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روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى التعاون في التحقيق بتفجير "السيل الشمالي"

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روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى التعاون في التحقيق بتفجير
Globallookpress The Swedish Coast Guard
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دعا مشروع قرار روسي في مجلس الأمن جميع الدول بما فيها الدنمارك والسويد وألمانيا، إلى التعاون مع لجنة الأمم المتحدة في التحقيق بتفجير "السيل الشمالي".

وجاء في مشروع القرار الروسي "ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي تجري التحقيقات الخاصة بها، إلى التعاون الكامل وتبادل المعلومات مع اللجنة".

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ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل في جميع جوانب العمل التخريبي على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي1-2"، وكذلك تحديد الجناة والجهات الراعية والمنظمين والمتواطئين.

ويُمنح الأمين العام للأمم المتحدة 30 يوما لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول طرق إنشاء اللجنة المذكورة.

ومن المقرر التصويت على القرار يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي

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