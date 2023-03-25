أعلن الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، أن اتفاقات مينسك التي أبرمها قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، سمحت لكييف ببناء قوتها العسكرية.

وقال هولاند حسب صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung إن "الوقت الذي أعطته اتفاقات مينسك لأوكرانيا سمح لها ببناء قوتها العسكرية".

وأشار إلى أنه كان ينبغي إيقاف أنابيب غاز "السيل الشمالي-2" قبل اكتمالها، ومغادرة الشركات الغربية روسيا قبل ذلك بكثير.

المصدر: نوفوستي