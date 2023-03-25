بوتين وأردوغان يبحثان توريد مواد بناء لتركيا لإعادة الإعمار بعد الزلزال

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان هاتفيا اليوم السبت إمكانية توريد روسيا مواد بناء إلى تركيا لإعادة إعمار البنية التحتية والمساكن هناك بعد زلزال فبراير.

جاء ذلك في بيان نشره الكرملين على موقعه الإلكتروني، مضيفا أن الرئيس التركي شكر نظيره الروسي مرة أخرى خالص الشكر على المساعدة التي قدمتها روسيا لتخطي تداعيات الزلزال، بما في ذلك على نشر مستشفى ميداني روسي في محافظة هاتاي.

إقرأ المزيد

كما تم الاتفاق على بحث إمكانية توفير مواد البناء من روسيا لاستخدامها خلال أعمال إعادة تعمير المناطق المتضررة، حسب البيان.

في وقت سابق، ذكر أردوغان أنه من المقرر تشييد 650 ألف مبنى في المناطق المتضررة من الكارثة، وسيتم إنجاز هذا العمل الرئيسي في غضون عام.

المصدر: "تاس"