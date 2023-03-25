ضابط روسي: هناك تغير في طبيعة القصف الأوكراني لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية

أفاد قائد الوحدة العسكرية الروسية المكلفة بحراسة محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، بحدوث تغيير في طبيعة القصف الأوكراني للمحطة خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الضابط الروسي إلى أن المسلحين الأوكرانيين باشروا بقصف المحطة والطرق المؤدية إليها من بنادق قنص من العيار الثقيل.

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وقال: "ظهر سلاح ناري جديد – بنادق قنص يستخدمها المسلحون الأوكرانيون لإطلاق النار من نقاط مختلفة. هذه البنادق من العيار الكبير، وهي سلاح جدي بات في الأيام القليلة الماضية وللأسف، يقلقنا فعلا... عيار 12.7 هو على الأرجح بندقية ذات طراز أجنبي، تسمى في الناتو من عيار 50. هذه البنادق بعيدة المدى تسمح بالإصابة على بعد 2-3 كلم. نتخذ إجراءات لتحديد نقاط تمركز القناصة والقضاء عليهم".

ووفقا له، تغير الوضع حول المحطة خلال الأسبوع الماضي، وقال: "نشعر بهذا التغير من طبيعة القصف نفسه ومن القذائف المستخدمة فيه ومن كثافتها. لا شك في أن العدو قام بتعزيز قواته على الجانب الآخر".

وأشار الجيش إلى أن العدو يرسل يوميا طائرات بدون طيار ودرونات رباعية مروحية مع متفجرات أو للاستطلاع. ويستمر القصف بمدافع الهاون من عيارات مختلفة، وغالبا ما يستخدم صواريخ موجهة مضادة للدبابات لضرب المحطة.

وقال: "لكن رغم ذلك لم نشهد منذ عدة أسابيع محاولات من جانب العدو لعبور نهر دنيبر ومهاجمة المحطة".

المصدر: نوفوستي