زيلينسكي: أوكرانيا لا يمكنها حاليا شن هجوم مضاد

اعترف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بأن قوات بلاده لا يمكنها في الوقت الراهن، شن هجوم مضاد في الاتجاه الشرقي، وبرر ذلك بنقص الأسلحة.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "يوميوري" اليابانية: "لا يمكننا حتى الآن بدء الهجوم المضاد. لا يمكننا بدون دبابات ومدفعية وراجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس، إرسال جنودنا الشجعان إلى الخطوط الأمامية".

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وشدد زيلينسكي كذلك، على وجود نقص جدي في الذخيرة وأشار إلى أن سلطات كييف تنتظر توريدها من جانب الشركاء.

ونفى زيلينسكي إمكانية استئناف مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مبررا بأنه "لم يتم بعد توفير أي ظروف على الإطلاق لتحقيق ذلك"، وأشار إلى أنه لا يثق بخطة السلام الصينية وينظر إليها بتشاؤم. وقال: "لم نستلم من جانب الصين، اي عروض للتوسط او تنظيم مفاوضات". وأضاف زيلينسكي أنه تم عبر القنوات الدبلوماسية، إخطار بكين باستعداده للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ونوهت الصحيفة، بأن المقابلة مع زيلينسكي تمت في القطار عندما كان في طريقه إلى كييف بعد زيارة الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية من مقاطعة خيرسون.

المصدر: تاس