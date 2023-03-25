القوات الجوية الأمريكية تختبر صاروخا فرط صوتي وتتكتم عن نتائج الاختبار

أفادت صحيفة "ديفينس نيوز" بأن سلاح الجو الأمريكي اختبر نموذجا أوليا لصاروخ "إيه جي إم -183 إيه" فرط الصوتي في وقت سابق من هذا الشهر، وتكتّم على نتائج الاختبار.

وقالت الصحيفة إن الاختبارات أجريت في 13 مارس، ومثلت الإطلاق الثاني لنموذج أولي لهذا الصاروخ الفرط صوتي. وتم الإطلاق بواسطة القاذفة B-52H Stratofortress قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا.

وأشارت إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاختبارات ناجحة.

وصرحت القوات الجوية الأمريكية أن "الاختبارات حققت بعض الأهداف"، لكنها لم تكشف عن التفاصيل.

المصدر: نوفوستي