نائب أمريكي: الولايات المتحدة تخلّفت كثيرا في الصواريخ فرط الصوتية

أكد عضو مجلس النواب الأمريكي، دوغ لامبورن، أنه على بلاده تطوير الصواريخ فرط الصوتية حيث تخلفت كثيرا في هذا المجال، وأنه لا توجد دولة في العالم اليوم قادرة على مواجهة هذه الصواريخ.

وقال لامبورن: "هناك أمور يجب أن نقلق بشأنها، تمويل الأبحاث، إنشاءها وتطويرها في مجالات مثل تهديدات الأسلحة فرط الصوتية وخاصة من جانب الصين".

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وتابع: "الصين تشكل تهديدا متزايدا عندما يتعلق الأمر بالأسلحة فرط الصوتية".

وحذر من أن الصين تخطط لبناء مئات وآلاف من هذه الصواريخ. وبحسب تقديره فإن واشنطن لا تملك مثل هذه التقنيات بالمستوى المطلوب.

وأضاف: "ليس لدينا القدرات للمواجهة في مجال الأسلحة فرط الصوتية".

وأكد أنه لا توجد دولة في العالم اليوم لديها القدرة على مواجهة الأسلحة فرط الصوتية، الأمر الذي يتطلب اهتماما خاصا.

المصدر: نوفوستي