بايدن: لا نسعى إلى صراع مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن لا تسعى لصراع مع إيران، لكنّها مستعدة للعمل بقوة لحماية شعبها.

وجاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وغداة تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جوية في سوريا أسفرت عن مقتل مقاتلين موالين لإيران.

وقتل 14 مقاتلا مواليا لإيران في غارات جوية أمريكية استهدفتهم في شرق سوريا ليل الجمعة، ردا على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية في المنطقة وأسفر عن مقتل متعاقد أمريكي.

المصدر: أ ف ب