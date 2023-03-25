الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية أدارتها استخبارات كييف في زابوروجيه

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، تفكيك الأمن الروسي خلية إرهابية أوكرانيّة أدارتها استخبارات كييف في مدينة إنرغودار المحاذية لمحطة زابوروجيه الكهرذرية.

وكتب روغوف في "تيليغرام": "أحبطت قوات الأمن في إينرغودار هجوما إرهابيا، حيث تم اكتشاف منزل مشبوه استخدمته مجموعة تخريبية أدارتها الاستخبارات الأوكرانية".

وأضاف أنه تم ضبط 150 كغ من المتفجرات، ومكونات تحضير العبوات الناسفة، وهواتف محمولة و40 طلقة لبنادق القنص، وبزات عسكرية أوكرانية.

المصدر: تاس