زيلينسكي يوجه باستحداث إدارات عسكرية في 3 مدن بجمهورية لوغانسك التي انضمت إلى روسيا

وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوما باستحداث إدارات عسكرية في ثلاث مدن بجمهورية لوغانسك التي انضمت إلى روسيا، وتسعى قوات كييف "لتحريرها بمعركة الربيع" التي تحشد لها.

وينص المرسوم على استحداث الإدارات العسكرية في مدن غورنايا، وبوباسنايا، وسيفيرودونيتسك.

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وتقع المدن الثلاث في جمهورية لوغانسك الشعبية التي تعتبرها أوكرانيا جزءا من أراضيها على الرغم من فقدانها السيطرة عليها خلال العملية العسكرية الروسية العام الماضي.

وفي أوكتوبر 2022 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بقبول انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما في فبراير الماضي، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا، بعد استفتاءات جرت في الأقاليم الأربعة أواخر سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي