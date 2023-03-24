قال يفغيني بولوفودوف، الضابط بالمركز الصحفي لمجموعة قوات "غرب" الروسية، إن الجيش الروسي اكتشف وقضى على مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

وأشار الضابط إلى أن المجموعتين المعاديتين، كانتا تابعتين للواءين الميكانيكين رقم 14 و 92 بالجيش الأوكراني.

ووفقا له، دكت أطقم المدافع الروسية من طراز "غياتسين" مواقع العدو ومنعت عملية نقله لقوات احتياطية في المركز السكني دفوريتشني بمنطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف. ودمرت مدافع الهاون الروسية من طراز "ساني" عيار 120 مم، أحد مستودعات الذخيرة لقوات العدو بالقرب من المركز السكني كيسلوفكا.

وتفيد تقارير وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الأوكرانية تفقد يوميا العشرات من أفرادها في اتجاه كوبيانسك. فخلال يوم أمس على سبيل المثال، تمت تصفية حوالي 70 عسكريا من الجيش الأوكراني وتدمير 5 قطع من المعدات العسكرية، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي M777.

المصدر: نوفوستي