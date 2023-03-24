بينس: اقتربت من اتخاذ قرار ترشحي للرئاسة

قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه "يقترب من اتخاذ قرار" بشأن ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2024.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أشار بينس إلى أنه وزوجته كارين "يصليان حول ما إذا كان عليه أن يترشح أم لا"، مبينا أنهما يقتربان من اتخاذ قرار.

وأكد أنه يحصل على "الكثير من التشجيع في جميع أنحاء البلاد"، مضيفا: "أعتقد أن هذا البلد يعاني من الكثير من المتاعب. لكن حقيقة الأمر هي أنه يتعين علينا إنتاج قيادة في هذا البلد من شأنها أن تعيد بلادنا إلى السياسات التي جعلتنا أقوى وأكثر ازدهارا في سنوات ترامب وبينس.. وإذا تمكنا من لعب دور في ذلك، فسنقوم به".

المصدر: The Hill