صرح رئيس قوات الحماية الكيماوية والبيولوجية من الإشعاع الفريق إيغور كيريلوف بأن استخدم قذائف اليورانيوم المستنفد ينطوي على أمراض خطيرة.

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جاء ذلك خلال إفادة صحفية له، حيث تابع: "إن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب، التي ستنقلها المملكة المتحدة إلى الجيش الأوكراني، سيؤدي إلى تلوث عدد كبير من المناطق المزروعة، كما أن دخول غبار اليورانيوم إلى جسم الإنسان ينطوي على أمراض خطيرة".

وقال كيريلوف: "نتيجة للاصطدام بخيرة اليورانيوم المنضب، تتشكل سحابة ساخنة متنقلة من رذاذ اليورانيوم 238 المنتشر وأكاسيده، والتي يمكن، عند تعرض الجسم لها، أن تؤدي لاحقا إلى ظهور أمراض، حيث أن الخطر الإشعاعي الرئيسي من اليورانيوم المنضب ينشأ إذا دخل الجسم على شكل رذاذ".

وتتسبب تدفقات إشعاع ألفا من جزيئات اليورانيوم الصغيرة المترسبة في الجهاز التنفسي والرئتين والمريء في تطور الأورام الخبيثة. بالإضافة إلى أن تراكم غبار اليورانيوم في الكلى والكبد وأنسجة العظام يؤدي إلى تغيرات في الأعضاء الداخلية.

كذلك تابع كيريلوف أن استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب من قبل كييف سيؤدي إلى خفض الصادرات الزراعية إلى أوكرانيا لعقود أو ربما حتى لقرون

وأكد كيريلوف أن استخدام اليورانيوم المنضب من قبل كييف سيسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للعسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، والغرب يدرك ذلك جيدا.

المصدر: نوفوستي