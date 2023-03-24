بيسكوف يرد على سؤال بشأن مشاركة بوتين في قمة "بريكس"

أجاب المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن سؤال بشأن مشاركة بوتين في قمة "بريكس" التي ستعقد في جنوب إفريقيا.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع أن "القرار بشأن حضور الرئيس فلاديمير بوتين في قمة بريكس المنعقدة بجنوب إفريقيا لم يتخذ بعد".

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وكان بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن استعدادات روسيا لقمة "بريكس" في جنوب إفريقيا مستمرة كالمعتاد حتى بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بـ "اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولم يكشف بيسكوف عن تفاصيل هذه العملية.

وتضم منظمة "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فيما ينوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقا لوزارة الخارجية الصينية كذلك تنوي إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

المصدر: نوفوستي