صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري مدفيديف بأن روسيا تخوض حربا مع جيش "الناتو" الضخم، وليس مع النظام الأوكراني.

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جاء ذلك خلال إجابة مدفيديف على أسئلة وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة، حيث تابع: "إن روسيا ليست في حرب مع النظام الأوكراني، النازي أو نصف النازي، وإنما مع 3.6 مليون من جيش (الناتو)، ذلك أن الحلف متورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، وقد أقر محللوهم بذلك".

وأكد مدفيديف على أن "الناتو" لم يعد يخفي مشاركته في هذه الحرب الهجينة، وهو حلف يبلغ عدد سكانه 800 مليون نسمة، يزودون نظام كييف بالمعدات والأسلحة والمال.

المصدر: نوفوستي